Конкурс бардовской песни прошел в Дмитрове

В молодежном центре «Квартал» в Дмитрове прошел конкурс бардовской песни «Серебряные струны». Это мероприятие собрало талантливых исполнителей и стало прекрасной возможностью для молодых людей раскрыть свой творческий потенциал.

Выступления участников оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли известные музыканты и организаторы культурных событий. Они отметили высокий уровень подготовки конкурсантов и их искренность в исполнении.

В номинации «Бардовская песня» первое место поделили Байсалбек Калилов и Мария Барабанщикова, которые впечатлили жюри своим мастерством. Второе место досталось Никите Мингалееву, а третье — Анастасии Скребковой. В номинации «Инструментальное исполнение» победу одержала Виктория Хуснутдинова, а второе место вновь завоевала Мария Барабанщикова, подтвердив свою универсальность и талант.

Все участники конкурса были награждены сертификатами на бесплатные занятия и возможность записи своих песен в профессиональной студии, что станет отличным стимулом для их дальнейшего творческого роста.

Заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина отметила значимость подобных мероприятий для поддержки молодых исполнителей и развития культурной жизни города. Она подчеркнула, что такие конкурсы помогают создавать творческую атмосферу и повышают интерес молодежи к искусству и культуре.

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