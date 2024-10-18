Конкурс авторских зонтов стартовал в Серпухове

Заявки на конкурс авторских работ «Парад зонтиков» продолжают принимать в Серпухове. После завершения мероприятия оригинальные зонты можно будет увидеть на выставке.

Поучаствовать в конкурсе может любой желающий. Для этого нужно креативно оформить зонтик или вовсе сделать его самостоятельно.

Использовать разрешено любые материалы, технологии, приспособления и аксессуары. Работы принимают администраторы Дворца культуры имени В. И. Ленина до 25 октября.

Выставка работ откроется 28 октября в фойе ДК. Все участники получат дипломы, а победители — дипломы и ценные призы.

Информация — по телефону +7 (915) 459-72-79.

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