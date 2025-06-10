Конкурс «Автоледи-2025» прошел в Дубне

За победу соревновались восемь сотрудниц Дубненской больницы. Среди участниц конкурса были не только медики, но и другие специалисты учреждения здравоохранения.

Конкурсантки пели и танцевали, продемонстрировали свое мастерство вождения, знание правил дорожного движения и умение оказать первую неотложную помощь. Самым зрелищным испытанием стала «Визитная карточка». Участницы украсили свои автомобили, представив на суд жюри колесницу для царицы из неотложки, передвижную чайную, матрешку и другие креативные решения. Половина машин была оформлена в русском народном стиле.

Победительницей конкурса стала специалист по обращениям отдела «Служба заботы» Дубненской больницы Татьяна Захарова. Она водит машину уже 12 лет, а в медицинском учреждении работает третий год. Наградой для автоледи стала путевка на двоих в Сочи, куда Татьяна поедет вместе с дочерью.

«Мы понимаем, что каждый день наши девчонки трудятся, труд тяжелый, и такие мероприятия позволяют немного отвлечься, сближают коллектив», — отметил главный врач Дубненской больницы Игорь Давронов.