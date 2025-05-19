Конкурс «Артиллерийская дуэль» среди студентов военных вузов прошел в Чехове

Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

На аэродроме Волосово прошел третий ежегодный конкурс «Артиллерийская дуэль-2025». В нем приняли участие команды военных кафедр московских высших учебных заведений.

Ребята состязались в управлении беспилотными летательными аппаратами, стрельбе и других военно-технических дисциплинах. Мероприятие прошло при активной поддержке столичного правительства, администрации Чехова и отделения ДОСААФ России.

Заместитель главы муниципального округа Вадим Шевырев подчеркнул, что такие мероприятия имеют важное значение для воспитания молодежи в духе патриотизма и гражданской ответственности. «Они способствуют формированию позитивного образа военнослужащих и повышают престиж службы в Вооруженных Силах Российской Федерации», — сказал он.

Традиционный конкурс «Артиллерийская дуэль» стал особой платформой для обмена опытом, развития профессиональных умений молодых специалистов и популяризации современных инноваций в оборонной сфере.