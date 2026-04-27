Конкурс актерской песни прошел в Павловском Посаде

Пятый ежегодный конкурс актерской песни «Эх, яблочко!» состоялся во Дворце культуры «Павлово-Покровский» в рамках X международного кинофестиваля «17 мгновений…» имени Вячеслава Тихонова. Свои таланты на сцене показывали певцы, актеры, музыканты и поэты.

Участники старались не просто исполнить песню, а прожить ее, раскрыть характер, превратить три минуты вокала в маленький спектакль. Благодарные зрители с удовольствием дарили свои овации конкурсантам.

Оценивало выступления звездное жюри, в состав которого вошли мастера сцены и экрана: заслуженная артистка России Ия Нинидзе, певица Наталия Кудрявцева и режиссер Николай Вороновский.

Победу в конкурсе одержала Наталия Горлатова, второе место заняла Екатерина Калинина, замкнул тройку призеров Сергей Федотов.