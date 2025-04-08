Конкурс «А ну-ка, девушки!» прошел в лицее в Павловском Посаде

Такое веселое и необычное мероприятие проводится в лицее № 1 Павловского Посада ежегодно. В нем приняли участие ученицы девятых, десятых и одиннадцатых классов.

Организаторы подготовили для конкурсанток множество интересных заданий. Девушки должны были создать и презентовать оригинальные костюмы на тему «Школьная форма будущего», продемонстрировать свои навыки в искусстве визажа и даже разобрать и собрать мясорубку на скорость.

Неповторимые номера и креативный подход участниц произвели неизгладимое впечатление на зрителей и жюри. В результате судьи назвали победителем команду 11 «А» класса.

Такие мероприятия не только укрепляют дружеские связи между учениками, но и активно способствуют развитию их творчества и самовыражения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.