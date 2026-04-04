Конькобежцы разных поколений соберутся на соревнованиях в Коломне

В конькобежном центре «Коломна» стартовал первый день всероссийских соревнований «Коломенский лед». Турнир завершает сезон и собирает спортсменов разных поколений — от 30 до 85 лет и старше. Участники демонстрируют, что возраст не мешает держать скорость и форму. В первый день соревнований спортсмены бежали дистанции 500, 1500 и 5000 метров.

В этом году турнир собрал более 120 участников из 25 регионов России, а также гостей из Беларуси и Казахстана. Спортсмены выступают в возрастных категориях с шагом в пять лет. Самому старшему участнику — 85 лет, еще одна спортсменка заявлена в категории 80+.

«Коломенский лед» остается главным итоговым стартом для ветеранского конькобежного спорта. Здесь участники не просто выходят на дистанции, а борются за результаты и нередко показывают время, сравнимое с мировыми рекордами.

Среди участников — коломчанка Елена Рубина, кандидат в мастера спорта. В конькобежный спорт она пришла еще в детстве благодаря отцу-тренеру. После паузы вернулась на лед и уже в ветеранской категории начала стабильно занимать призовые места. В этом сезоне она победила на соревнованиях в Беларуси. Спорт для нее — семейная история: ее дочь также занимается конькобежным спортом и показывает серьезные результаты.