Конькобежцы из Подмосковья завоевали три медали на первенстве России

Спортсмены из Московской области успешно выступили на первенстве России по конькобежному спорту по многоборью, завоевав две золотые и одну серебряную медали. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В спринтерском многоборье среди юниорок первое место заняла мастер спорта Ксения Сиразева, представляющая областной Центр олимпийских видов спорта в Коломне. Она набрала 160.510 очка. Серебряную медаль также завоевала представительница Подмосковья Мария Логинова, набравшая 162.970 очка.

Среди юниоров победителем стал Савелий Пронин, также представляющий областной Центр олимпийских видов спорта в Коломне. Его результат — 146.080 очка.

Первенство России по конькобежному спорту по многоборью проходило с 4 по 6 февраля 2026 года в Челябинске в рамках федеральной программы «Спорт России».

