Конькобежцы из Коломны стали призерами всероссийских соревнований

Турнир по конькобежному спорту «Кубок Коломенского кремля» собрал более 200 сильнейших спортсменов из 25 регионов России и 25 участников из Белоруссии. Представители Коломны завоевали 14 наград — шесть золотых, шесть серебряных и две бронзовые.

Виктория Морозова трижды поднималась на пьедестал почета. Она быстрее всех преодолела дистанцию 1000 и 1500 метров и показала второй результат на 500 метрах. Еще одна конькобежка из Коломны Ксения Сиразева победила на дистанциях 500 и 1000 метров и завоевала серебряную медаль на 1500 метрах.

Заслуженный мастер спорта, чемпион и многократный призер мировых первенство коломенец Руслан Мурашов дважды выиграл серебряные награды — на дистанциях 500 и 1000 метров.

«Бежалось классно. В Коломне родной лед, комфортная обстановка, по качеству льда никаких замечаний нет. Спасибо зрителям, которые пришли и поддержали с трибун», — поделился впечатлениями спортмен.

Медали в своих категориях также завоевали коломенцы Яков Федяев (золото на дистанциях 500 и 1000 метров), Егор Галкин (серебро на 500 метрах), Анастасия Семенова (серебро на 3000 метрах), Ефим Бабийчук (бронза на 1000 метрах), Вера Оленева (бронза на 3000 метрах).