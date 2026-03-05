Конькобежка Ксения Коржова поделилась опытом после Олимпиады

В Коломне стартовал заключительный этап Кубка России по конькобежному спорту. В первый день соревнований мастер спорта России и чемпионка страны Ксения Коржова рассказала о своем выступлении и выводах после главного старта карьеры.

Ксения Коржова начала заниматься спортом в родном Оленегорске Мурманской области в семь лет. В 16 лет она переехала на главную тренировочную базу российских конькобежцев в Коломну, где сейчас тренируется под руководством Сергея Васильева.

Сезон 2025–2026 стал для Коржовой прорывным. Она получила нейтральный статус и выступила на трех этапах Кубка мира. В Солт-Лейк-Сити конькобежка завоевала бронзу, в Калгари вошла в число сильнейших, а в Хамаре победила. Эти результаты позволили ей занять 17-е место в мировом рейтинге длинных дистанций и получить путевку на Олимпиаду.

На Олимпийских играх в Милане Коржова бежала дистанцию 3000 метров и заняла 12-е место. По ее словам, главной задачей было сохранить стабильность результатов. «Этот сезон я начала почти на десять секунд быстрее, чем прошлый. Очень важно было удержать этот уровень на протяжении всего года», — отметила спортсменка.

Коржова призналась, что Олимпиада оказалась серьезным психологическим испытанием. «Само слово “Олимпиада” вызывает огромное напряжение. Даже лидеры иногда проигрывают из-за того, как справляются с эмоциями», — сказала она.

Несмотря на сложности, Коржова считает сезон успешным и отмечает, что получила важный опыт, который поможет двигаться дальше. Сейчас она планирует немного отдохнуть и затем начать подготовку к новым стартам.