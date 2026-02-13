Конькобежка из Коломны выступит на Олимпиаде в Милане

Воспитанница коломенской спортивной школы «Комета» Анастасия Семенова примет участие в зимних Олимпийских играх в Милане. 21 февраля спортсменка выйдет на старт в дисциплине масс-старт.

Анастасия Семенова прошла предолимпийский отбор и вошла в число 24 сильнейших конькобежек мира. Для 21-летней спортсменки это первые Игры в карьере. Путь к олимпийскому старту показали в документальном фильме «Навстречу Олимпу» на телеканале «ТВ Спорт». Одной из героинь картины стала Семенова. Съемки проходили на тренировочных сборах, где авторы наблюдали за подготовкой спортсменки и ее коллеги по команде Ксении Коржовой.

«Выход на олимпийский лед — это мечта, к которой я шла много лет. Очень хочу показать достойный результат и порадовать всех, кто за меня болеет», — сказала Анастасия.

Прямую трансляцию масс-старта покажут 21 февраля. Полуфиналы начнутся в 19:50 по московскому времени, финал — в 21:15.