Конькобежка из Коломны отправилась на зимние Олимпийские игры в Милан

31 января в Италию улетела воспитанница коломенской конькобежной школы Анастасия Семенова. Спортсменка станет участницей XXV зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.

Перед отъездом в родной Коломне Анастасии пожелали удачи и заверили, что будут болеть за нее всем округом. От лица всех поклонников конькобежного спорта ее поздравил начальник управления по физкультуре, спорту и молодежной политике администрации Коломны Вячеслав Криволапчук.

«Для спортсмена участие в Олимпиаде — цель всей жизни. Мы счастливы, что, несмотря на все ограничения и сложности Вы будете представлять нашу страну, наш регион и наш город на Олимпийских играх. Вся Коломна поддерживает и гордится Вами. Огромная Вам благодарность и удачи!» — сказал Вячеслав Криволапчук.

Выпускнице коломенской «Кометы» 21 год, она — мастер спорта России, чемпионка страны в командной гонке, призер национального чемпионата на дистанциях 1000 и 1500 метров. В 2022 году Анастасия Семенова стала самым титулованным участником молодежных зимних игр России и Китая, завоевав четыре золотые медали. В 2024 году победила во Всероссийской универсиаде в Челябинске в дисциплине «масс-старт».

На играх в Италии спортсменка поборется за медаль в масс-старте. На олимпийский лед Анастасия Семенова выйдет в самый последний день соревнований — 21 февраля.