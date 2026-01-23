Коньячный завод в Пушкино оштрафовали за импорт некачественной продукции

Коньячный завод в Пушкино оштрафовали за импорт некачественного коньяка. В ходе экспертизы специалисты установили, что он не соответствует технологии изготовления и требованиям стандарта.

Специалисты Межрегионального управления по контролю за алкогольным и табачным рынками в ЦФО провели проверку на Прошянском коньячком заводе в Пушкино. В ходе экспертизы установили, что импортируемая предприятием продукция не соответствует ГОСТ.

Как рассказали в арбитражном суде, состав напитков не соответствовал наименованию и технологии производства коньяка.

Завод попытался защитить себя в ходе разбирательств, приведя несколько аргументов. В их числе — декларации ЕАЭС и удостоверения качества. Однако суд отметил, что импортер обязан самостоятельно проверять ввозимую продукцию.

«Суд пришел к выводу о наличии состава вменяемого правонарушения, назначил обществу административный штраф с изъятием из оборота и направлением на уничтожение некачественной алкогольной продукции», — рассказали в ведомстве.

В суде отметили, что рассмотрение дел в сфере оборота алкоголя необходимо для защиты прав потребителей и обеспечения безопасности жителей.