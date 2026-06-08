Конгресс к 35-летию детского реабилитационного центра провели в Чехове
Сотрудники реабилитационного центра имени Дмитрия Рогачева собрались на конгрессе по детской гематологии, онкологии и иммунологии в санатории «Русское поле» в подмосковном Чехове. Мероприятие приурочили к 35-летию учреждения.
Начальник управления развития социальной сферы Ольга Щукина поздравила сотрудников и передала приветственный адрес участникам конгресса от главы округа Михаила Собакина.
«Сегодня здесь собрались лучшие специалисты, чья работа спасает жизни и дарит надежду. Ваш конгресс — это не только обсуждение передовых медицинских технологий, но и важнейший диалог о комплексной помощи детям, о физической, психологической и социальной реабилитации», — сказала Щукина.
Вице-премьер Татьяна Голикова поздравила сотрудников центра с юбилеем и передала благодарность за профессионализм и самоотверженность от президента России Владимира Путина.
Нынешний день конгресса посвятили лекциям от ведущих специалистов и результатам работы в реабилитации детей, выздоровевших от рака. На сегодняшний день показатель выздоровления составляет 85 процентов. Презентовали первое в стране фундаментальное руководство «Реабилитация в детской онкологии».
Президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, академик Академии наук Александр Румянцев отметил:
«Здесь 128 авторов со всей страны, которые поучаствовали в том, чтобы это сделать. Здесь сложено все то, что является основой для реабилитации.»
Центр имени Дмитрия Рогачева — крупнейший в Европе научно-клинический центр мирового уровня. Ежегодно здесь проходят лечение дети из всех регионов страны. Только за прошлый год госпитализировали свыше 17 тысяч пациентов, реабилитацию прошли более трех тысяч детей.
«Помещение, в котором мы находимся, это знаменитый санаторий „Русское поле“, которому 50 лет. Сегодня в этом центре проходят реабилитацию от 2,5 до трех тысяч детей и их родителей ежегодно со всей Российской Федерации», — рассказал Румянцев.
«Здесь работает школа специальная для детей, которая обучает детей с первого по 11-й класс в полном объеме с большим количеством учителей. Здесь работают психологи, которые позволяют семье провести реабилитацию», — добавил академик.
Заведующая отделением клинической психологии реабилитационного центра «Русское поле» Елена Глебова призналась, что работает здесь больше десяти лет.
«Я пришла сюда из педагогики и здесь я получила ответы на все мои вопросы, смысл моей профессиональной деятельности. Я хочу, чтобы наш центр развивался, процветал, чтобы к нам приезжали пациенты, а мы будем помогать», — сказала Глебова.