Конгресс к 35-летию детского реабилитационного центра провели в Чехове

Сотрудники реабилитационного центра имени Дмитрия Рогачева собрались на конгрессе по детской гематологии, онкологии и иммунологии в санатории «Русское поле» в подмосковном Чехове. Мероприятие приурочили к 35-летию учреждения.

Начальник управления развития социальной сферы Ольга Щукина поздравила сотрудников и передала приветственный адрес участникам конгресса от главы округа Михаила Собакина.

«Сегодня здесь собрались лучшие специалисты, чья работа спасает жизни и дарит надежду. Ваш конгресс — это не только обсуждение передовых медицинских технологий, но и важнейший диалог о комплексной помощи детям, о физической, психологической и социальной реабилитации», — сказала Щукина.

Вице-премьер Татьяна Голикова поздравила сотрудников центра с юбилеем и передала благодарность за профессионализм и самоотверженность от президента России Владимира Путина.

Нынешний день конгресса посвятили лекциям от ведущих специалистов и результатам работы в реабилитации детей, выздоровевших от рака. На сегодняшний день показатель выздоровления составляет 85 процентов. Презентовали первое в стране фундаментальное руководство «Реабилитация в детской онкологии».

Президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, академик Академии наук Александр Румянцев отметил:

«Здесь 128 авторов со всей страны, которые поучаствовали в том, чтобы это сделать. Здесь сложено все то, что является основой для реабилитации.»