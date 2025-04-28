Конгресс для гинекологов и неонатологов открылся в Подмосковье

В Подмосковье начал работу II Московский областной конгресс «Подмосковные вечера. У истоков жизни». Мероприятие продлится два дня. В программе запланированы пленарные заседания, работа секций и симпозиумы.

Участники обсудят последние достижения в области родовспоможения, поделятся опытом и новыми методами работы. Такие встречи помогают врачам повышать качество медицинской помощи для будущих мам, рожениц и малышей.

«Как и в прошлом году, конгресс посвящен работе специалистов трех специальностей: акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов и неонатологов. В ходе мероприятия специалисты обсудят наиболее актуальные вопросы родовспоможения, обменяются мнениями и передовыми методиками», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин.

Организаторами мероприятия выступили Министерство здравоохранения Московской области, Московский областной перинатальный центр и Научно-исследовательский клинический институт детства. Более подробно с программой мероприятия можно ознакомиться на сайте.