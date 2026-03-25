Конфликт из-за парковки в Серебряных Прудах разрешен после обращения к президенту

В поселке Серебряные Пруды жители микрорайона Западный столкнулись с проблемой отсутствия парковки возле дома №37. Ситуация была такова, что между жильцами возник конфликт, который удалось разрешить только после обращения на прямую линию Президента.

Местные власти пояснили, что в бюджете нет средств на обустройство новой асфальтированной парковки, так как округ является высокодотационным. Кроме того, найти подходящее место для стоянки в плотно застроенном микрорайоне с сложным рельефом непросто.

Для решения проблемы администрация округа демонтировала дорожный знак «Остановка запрещена», который был установлен из-за конфликта. Теперь во двор можно свободно заезжать, когда это необходимо.

Жители и власти нашли общий язык: машины во дворе больше не оставляют надолго, а проезжую часть используют только для остановки. «Сейчас знака нет. Мы хоть спокойно можем заехать, когда надо. Постоянно машины тут никто не ставит», — рассказывает жительница дома Любовь Каверина.

В администрации отметили, что если в будущем появится возможность, к вопросу обустройства парковки вернутся. А пока главное, что удалось снять напряжение и сделать жизнь во дворе спокойнее.