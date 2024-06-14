Конференцию по ускоренному обучению в начальной школе провели в Подмосковье

Научно-практическую конференцию по проекту «Эффективная начальная школа» провели в Корпоративном университете. Новая программа обучения позволяет ученикам освоить курс первичного образования всего за три года благодаря индивидуальному учебному плану и учету способностей каждого ребенка.
Как рассказали в Министерстве образования Московской области, эксперты и представители подмосковных школ обсудили успехи и стратегии развития новой образовательной модели.
Педагоги представили модели современного урока, методологию курса «Мир деятельности», и обсудили организацию проектно-исследовательских работ. Коллеги поделились опытом, как вызвать и удержать интерес школьников к занятиям, в том числе с помощью интерактивных игр.