Конференцию по ускоренному обучению в начальной школе провели в Подмосковье

Фото: Министерство образования МО

Научно-практическую конференцию по проекту «Эффективная начальная школа» провели в Корпоративном университете. Новая программа обучения позволяет ученикам освоить курс первичного образования всего за три года благодаря индивидуальному учебному плану и учету способностей каждого ребенка.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, эксперты и представители подмосковных школ обсудили успехи и стратегии развития новой образовательной модели.

Педагоги представили модели современного урока, методологию курса «Мир деятельности», и обсудили организацию проектно-исследовательских работ. Коллеги поделились опытом, как вызвать и удержать интерес школьников к занятиям, в том числе с помощью интерактивных игр.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

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