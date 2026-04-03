Конференцию по строительству жилья в Балашихе провели в Ленинском округе

В Ленинском городском округе прошел круглый стол, организованный партией «Единая Россия». Главной темой стали итоги Народной программы в сфере строительства жилья и благоустройства за последние пять лет.

Для Балашихи расселение из старого жилья остается главной задачей. Сейчас в округе больше 120 ветхих домов, из них 52 признаны аварийными. В таких домах живут почти две тысячи человек. Благодаря совместной работе партийцев, правительства области и Мособлдумы был налажен порядок: люди переезжают в светлые подъезды и во дворы, где нет машин, а все нужное — в шаговой доступности.

Секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Юров отметил, что все решения принимаются с учетом мнения жителей. Именно с такими просьбами они обращались к партии в 2021 году, и сегодня обязательства перед ними продолжают выполнять.

За последние несколько лет в Балашихе расселение аварийного жилья заметно ускорилось. За пять лет в округе снесли 16 старых домов и выдали 89 жилищных сертификатов. Яркий пример — история Лидии Абрамовой. Больше 30 лет она с сыном жила в семейном общежитии, где на одном этаже было 40 комнат. В марте женщина получила ключи от просторной квартиры с отделкой в микрорайоне Авиаторов. Она поделилась, что ей очень нравится новое жилье: квартира просторная, с отдельной ванной, у нее теперь есть своя комната, а главное — все рядом. Расположение и ремонт она назвала шикарными.

Сейчас главный приоритет — комплексное развитие территорий. В Балашихе школы, детские сады, поликлиники и современные парковки строят одновременно с жилыми домами. Именно в этом основа создания комфортной городской среды, заложенная в Народной программе «Единой России».

Сейчас идет сбор идей и предложений от граждан для обновления Народной программы. Свои инициативы можно оставить на сайте естьрезультат.рф в таких сферах, как образование, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, промышленность, культура, экология и других.