Конференцию по борьбе с инфекционными болезнями провели в Домодедове

Специалисты Домодедовской больницы провели межрегиональную онлайн-конференцию на тему борьбы с инфекционными болезнями. Организовали мероприятие Министерство здравоохранения Московской области и МОНИКИ имени Владимирского.

Как рассказали в ведомстве, конференция на тему «Медицина регионов: эпидемиология, диагностика, лечение и профилактика социально-значимых и особо опасных инфекций» прошла 29 мая. К эфиру присоединились свыше 170 специалистов в различных областях медицины: инфекционисты, акушеры-гинекологи, эпидемиологи, педиатры и другие.

«Такие масштабные мероприятия способствуют повышению профессиональной квалификации специалистов в сфере борьбы с инфекционными болезнями. Было полезно и интересно узнать о работе коллег в других странах и регионах, а также поделиться собственным опытом», — пояснили в Домодедовской больнице.

Участники конференции обсудили особенности протекания кори у беременных, вакцинацию от папилломавирусной инфекции ВИЧ-инфицированных пациентов, борьбу с коклюшной и менингококковой инфекцией.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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