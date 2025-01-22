Конференцию о психолого-педагогической службе в образовании провели в Подмосковье

Конференция на тему «Региональная модель психолого-педагогической службы в системе образования Московской области» прошла в Подмосковье. В ее рамках руководители школьных служб медиации и психологи дали свою оценку предлагаемой структуры и ее функционального наполнения.

Председателем экспертного заседания стала заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима. Она обозначила ключевые вызовы и цели, которые необходимо учесть при формировании новой модели.

Участники встречи пришли к единому мнению, что проект модели повторно проанализируют и модернизируют, после чего обсудят на предстоящих конференциях и зональных выездных сессиях в городских округах Подмосковья.

Другими темами конференции стала нехватка специалистов в сфере образования, необходимость новых программ для учителей, а также автоматизация и цифровизация рутинных процессов.