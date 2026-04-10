Конференцию о подводном мире для дошкольников провели в Серпухове

В Серпухове на базе школы № 18 подвели итоги фестиваля «Дети наукограда» в рамках X научно-практической конференции «Первые шаги в науку». Тема этого года — «Подводный мир» — объединила талантливых дошкольников.

Из более чем 100 проектов в финал вышли 30 лучших работ. На фестивале ребята рассказывали об обитателях океанских глубин, фантастических существах и о том, как мультфильмы помогают изучать подводный мир.

Подобные мероприятия — это живое общение, связь поколений и преемственность в подготовке будущих научных кадров. Именно с таких событий начинается путь в большую науку.

В Серпухове созданы все условия для развития юных дарований. Те, кто сегодня выступал на сцене, уже через несколько лет прославят наукоград на региональных и международных конференциях, таких как «Молодежь и инноватика», которую в этом году провели в XIX раз.

«Спасибо детям, наставникам и родителям за труд», — отметил глава муниципалитета Алексей Шимко.