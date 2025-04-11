Конференцию о поддержке экспорта провели для предпринимателей в Подмосковье

Конференция для предпринимателей по вопросам поддержки экспорта прошла в Подмосковье. Встречу посетили около 80 владельцев бизнеса, которые заинтересованы в развитии внешнеэкономической деятельности.

Как рассказали в областном Мининвесте, на конференции рассмотрели ключевые аспекты работы с иностранными партнерами. Участники узнали о возможностях развития бизнеса за рубежом.

Исполнительный директор Фонда ВЭД Ольга Щеголева рассказала о мерах поддержки для экспортеров в Подмосковье. Так, им помогают при участии в международных выставках и бизнес-миссиях, а также при сертифицировании и лицензировании продукции.

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Поддержку предпринимателям оказывают в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».