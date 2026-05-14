Конференцию о новых подходах к детской реанимации проведут в медцентре Рошаля

В стенах Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля дали старт ежегодной научно-практической конференции, посвященной актуальным вопросам детской анестезиологии и реанимации. Мероприятие успело стать ключевой площадкой для обмена опытом среди врачей, чья повседневная работа связана с лечением маленьких пациентов в критических состояниях.

В этом году участников ждет насыщенное обсуждение самых современных методов спасения детей, а также возможность напрямую пообщаться с ведущими профильными экспертами. Врачи смогут не только услышать о теоретических новинках, но и представить собственные наработки.

В повестке встречи — целый ряд острых тем. Речь пойдет о том, как создают и развивают центры критических состояний, а также о применении экстракорпоральных методов лечения в педиатрической практике. Особое внимание организаторы решили уделить современным подходам к ведению детей с тяжелыми нейротравмами и политравмами, поскольку именно такие случаи часто требуют нестандартных решений.

Кроме того, на конференции запланировали обсуждение вопросов оптимизации антимикробной терапии в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии. Кульминацией программы станет разбор редких и сложных клинических случаев из реальной практики.