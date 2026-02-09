Конференцию ко Дню российской науки провели в Истре

Пресс-служба Технолицея им. В. И. Долгих

Фото: Пресс-служба Технолицея им. В. И. Долгих

В Подмосковье 7 февраля прошла масштабная конференция для юных исследователей. В преддверии Дня российской науки в технолицее имени В. И. Долгих в Истре дети представили свои проекты.

На конференции «Поколение будущего» участники продемонстрировали 333 исследовательских работы, которые распределили по 23 тематическим секциям. В проектах участвовали лицеисты с первого по одиннадцатый класс и дошкольники.

Площадками для выступлений стали не только сам технолицей, но также гимназия имени Е. М. Примакова и русская школа в Абу-Даби.

Юные ученые предлагали идеи от создания искусственного спутника для слежения за экологией до систем, которые способны предсказывать поведение финансовых рынков с помощью технологий машинного обучения и нейросетей.

Конференция показала, что школьники активно занимаются научно-исследовательской деятельностью. Мероприятие позволило популяризировать науку и выявить юных талантливых исследователей.