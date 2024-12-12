Конференцию к юбилею учреждения Андреевского флага провели в Химках

Научно-просветительскую конференцию «Основы патриотизма в учебно-тренировочной и соревновательной деятельности» провели на базе спортивного комплекса «Новые Химки». Мероприятие было приурочено к 325-й годовщине со момента учреждения Андреевского флага.

Присутствующим рассказали историю возникновения памятной даты и провели небольшой экскурс в историю отечественного флота. Жители узнали имена тех, кто сегодня несет службу под Андреевским флагом.

«Андреевский флаг — официальный флаг Российского военно-морского флота. Он был учрежден в 1699 году указом Петра Первого. Это не просто государственный символ, это живая память о подвигах моряков, которые в самые трудные времена защищали границы нашей страны на морях и океанах», — подчеркнула муниципальный депутат Юлия Ишкова.

Мероприятие провели в рамках масштабной патриотической программы, которая реализуется в Химках с начала июля. Исторические лекции, вечера памяти — всего более 500 встреч провели в округе за это время.

«В Химках с начала июля под девизами „Успех в единстве поколений“ и „Сохраняя прошлое — защищаем будущее!“ реализуют масштабную общественную программу. Она направлена на формирование чувства патриотизма и любви к Родине, а также на сохранение и увековечивание памяти о великих делах предков и героев нашего времени», — отметил муниципальный депутат Владимир Суслов.