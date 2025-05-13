Конференция в честь 100-летия блаженной кончины святителя Тихона прошла в Подмосковье

В Подмосковье прошла конференция в честь 100-летия со дня смерти святителя Тихона. На мероприятие приехали священники, ученые, педагоги, общественные деятели и молодежные активисты.

Приветствие от губернатора Андрея Воробьева зачитал заместитель председателя правительства области Вячеслав Духин.

«Труды и пасторский пример Патриарха Московского и Всея Руси Тихона продолжают вдохновлять православный мир и сегодня. Уверен, что конференция, посвященная100-летию со дня его кончины, будет способствовать сохранению исторической памяти, даст еще более четкое представление о его вкладе в развитие Русской Православной Церкви и влиянии на духовную жизнь нашего народа», — говорится в обращении.

Патриарх Тихон возглавил Церковь в сложный исторический период. Несмотря на гонения, он продолжал служить, проводить богослужения и поддерживать верующих. За семь лет он провел 777 литургий и около 400 вечерних служб. Его не раз допрашивали, арестовывали, но он все стойко пережил. Благодаря его мужеству и вере Церковь смогла выстоять и сохранить свои ценности.

«Патриарх Тихон очень многое делал для укрепления православной веры, сохранения Русской Церкви. 12 июня в Перми Фонд „Елисаветинско-Сергиевскоепросветительское общество“ примет участие в крупном форуме, посвященномпамяти святителя. Продолжим нести знамя почитания исповедников и новомучеников Церкви Русской», — отметила председатель Наблюдательного Совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.

Конференция прошла в православном центре «Усово-Спасское» на территории бывшего императорского имения в Одинцовском округе. В завершение мероприятия прошел концерт духовной музыки, который исполнил хор Спасского храма из села Усово под управлением Владимира Губского.