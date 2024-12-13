Конференция школьников по сельскому хозяйству прошла в Лобне

В Лобне прошла научная конференция с участием учеников из разных городов области. Ребята презентовали свои разработки в сфере растениеводства, почвоведения и биопрепаратов для роста растений.

На площадке Всероссийского института кормов имени В. Р. Вильямса собрались юные исследователи, чтобы показать свои достижения. Участники рассказали о проектах как очно, так и в онлайн-формате. Среди тем были методы ускорения роста растений, анализ почвы для сельского хозяйства и современные способы выращивания культур.

Первый замглавы муниципалитета Владимир Зиновьев подчеркнул важность таких встреч: «Сотрудники института стали настоящими наставниками для школьников, помогая развивать их интерес к науке».

НИИ кормов активнj сотрудничает с управлением образования Лобни. Здесь регулярно проходят семинары, мастер-классы и лекции для молодежи. Институту, кстати, уже более ста лет — он был основан в 1922 году.