Конференция «Школа молодого учителя» прошла в Химках

В Химках на базе школы «Форум» провели педагогическую конференцию. Молодые кадры получили уникальную возможность научиться новым методикам и подходам, а также обменяться опытом с опытными коллегами.

Призеры конкурса «Учитель года» и заслуженные педагоги Подмосковья поделились с начинающими специалистами секретами мастерства, рассказав о том, как выстраивать диалог с классом и справляться с профессиональными вызовами.

Среди них заслуженный учитель России Ольга Шкунова. В профессии педагог уже 44 года.

«Чтобы урок получился результативным, нужно относиться к нему, как к ребенку, которого мы рождаем и сопровождаем всю жизнь. И относиться к уроку, как к жизни, которую мы проживаем. Из этого складывается вся дальнейшая судьба», — поделилась педагог Ольга Шкунова.

Своим опытом блеснул и победитель всероссийского конкурса «Учитель года России» Павел Красновид. Географ погрузил аудиторию в тему своего авторского мастер-класса «У России нет границ. У России есть только горизонты».

«Безусловно любой успех складывается из учения у мастеров. И благодаря тому, что есть возможность прикоснуться к этому мастерству», — подчеркнул начальник управления по образованию администрации Химок Юрий Кандалов.

Программа конференции включала живые дискуссии, интерактивные сессии и профессиональный юмор — все для того, чтобы передать молодым педагогам истинный дух профессии.