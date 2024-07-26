Конференция с главным врачом Ольгой Мисюкевич прошла в больнице Мытищ

В больнице Мытищ состоялась очередная конференция с главным врачом Ольгой Мисюкевич, на которую были приглашены врачи стационара, включая ординаторов и дежурантов. В ходе встречи особое внимание уделили необходимости ремонта старых корпусов и строительству новых.

Главный врач подчеркнула, что в больнице закупается новое современное оборудование, активно развивается цифровизация, а кадровый состав практически укомплектован.

В ходе конференции особое внимание уделили вопросам постановки диагноза, этики и деонтологии. Ольга Мисюкевич напомнила о важности консилиумов для исключения рисков при назначении лечения. «У нас сильный и профессиональный коллектив, есть, у кого учиться и с кем советоваться. Мы работаем на пациента, его жизнь и здоровье», — заключила она.

Отметим, что такие встречи будут проходить раз в две недели.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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