Конференция «Русский культурный код» прошла в Павловском Посаде

Мероприятие, посвященное влиянию русского культурного кода на модные тенденции, состоялось в историко-художественном музее Павловского Посада. Конференцию разделили на четыре тематических блока.

Участниками стали руководитель Восточной торгово-промышленной палаты Маргарита Смирнова, доктора исторических наук, художники-модельеры, почетные работники общего образования, педагоги-исследователи, школьники и представители бизнеса, а также работники сферы культуры городского округа.

В рамках блоков рассмотрели сферы продвижения бизнеса в текстильном маркетинге, исследовали социокультурные основания народного искусства, проанализировали сочетание истории и современности в моде, а также обсудили концептуальное и проблемное поле костюмотерапии. В этом году темы также посвятили советской моде, одежде периода Великой Отечественной войны, поддержке креативного бизнеса в Подмосковье.

«Уже завтра в нашем городе во второй раз откроет свои двери фестиваль швейного ремесла „ТекСТИЛЬный ПОСАД“. Он направлен на популяризацию авторских коллекций и развитие „высокой моды“ от „народных“ кутюрье. Данный проект — продолжение развития нового туристического направления в Подмосковье — fashion — туризма. Приглашаем всех жителей и гостей Павловского Посада принять в нем участие», — добавила организатор конференции Ирина Ушакова.