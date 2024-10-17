Конференция профсоюзов работников образования прошла в Шатуре

Десятая отчетно-выборная конференция территориальной организации профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации прошла в Шатуре. На ней рассмотрели почти 10 вопросов.

Темы обсуждения касались избрания председателя профсоюза и членов его президиума, комитета, контрольно-ревизионной комиссии, а также делегатов на конференцию Московской областной организации Общероссийского профсоюза образования.

На конференции также отметили, что в профсоюз работников образования в Шатуре сегодня входят 15 первичных организаций.

За последние пять лет профсоюз провел 14 проверок образовательных учреждений, выдал девять предписаний.

Это позволило устранить 27 нарушений трудового законодательства. Также специалисты оказали около 50 правовых консультаций и рассмотрели более 550 обращений членов профсоюза.

Отметим, что в Шатуре действуют меры социальной поддержки работников образования. Для них есть муниципальные льготы и гарантии.

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