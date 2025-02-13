Конференция профсоюза работников госучреждений прошла в Серпухове

В мероприятии приняли участие заместитель главы городского округа Серпухов Татьяна Орлова, председатель Совета депутатов Михаил Шульга, депутат Московской областной думы Татьяна Карзубова, заместитель председателя Московской областной организации профкома Сергей Бушуев.

Сегодня в состав 29 первичных профсоюзных организаций входят порядка 2500 сотрудников. Для них организуют семинары, обучающие программы, городские спартакиады и турслеты, специалистам оказывают адресные меры поддержки. Профсоюзы помогают защищать трудовые интересы работников, регулировать споры, проводить кадровую политику и многое другое.