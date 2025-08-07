Конференция предпринимателей прошла в Красногорске

Выездной семинар, организованный фондом поддержки внешней экономической деятельности, состоялся во Дворце культуры «Подмосковье». Мероприятие провели для помощи бизнесменам в условиях санкционного давления на российские банки
В конференции участвовало около 100 красногорских организаций, от производителей стройматериалов до предприятий, выпускающих лекарства. Эксперты рассказали предпринимателями, как выйти на внешний рынок.
«Мы попытались организовать мероприятие и осветить все аспекты, связанные с внешнеэкономической деятельностью и с мерами поддержки, которые на данный момент реализуются. Также мы еще пригласили непосредственно банк ВТБ, который нам сейчас предоставил текущее состояние дел по финансовым и трансграничным платежам», — рассказал заместитель исполнительного директора Фонда поддержки ВЭД МО Алексей Соломатин.
Подобные мероприятия проводятся в Подмосковье регулярно. Важную роль в организации бизнес-миссий, выставок, встреч с иностранными партнерами играет Фонд поддержки экспорта, о чем также рассказали участникам семинара.
