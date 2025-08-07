Конференция предпринимателей прошла в Красногорске

В конференции участвовало около 100 красногорских организаций, от производителей стройматериалов до предприятий, выпускающих лекарства. Эксперты рассказали предпринимателями, как выйти на внешний рынок.

«Мы попытались организовать мероприятие и осветить все аспекты, связанные с внешнеэкономической деятельностью и с мерами поддержки, которые на данный момент реализуются. Также мы еще пригласили непосредственно банк ВТБ, который нам сейчас предоставил текущее состояние дел по финансовым и трансграничным платежам», — рассказал заместитель исполнительного директора Фонда поддержки ВЭД МО Алексей Соломатин.