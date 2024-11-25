Областная конференция по туризму прошла в Одинцове

Межмуниципальная конференция «Культурно-познавательный туризм и паломничество» прошла в Одинцове. Участие в форуме приняли более 100 человек из Одинцовского, Можайского, Рузского и других округов Подмосковья.

На форуме выступили представители благочиний и туристического бизнеса, педагоги, родители и сотрудники музеев. С приветственным словом к участникам обратился протоирей Дионисий Казанцев, секретарь Одинцовского епархиального управления.

На конференции представили интересные туристические маршруты для взрослых, патриотические маршруты для детей и лучшие туристические практики межмуниципального взаимодействия. Также участники познакомились с большой культурно-просветительской деятельностью нескольких паломнических центров Одинцовской епархии. На будущее они наметили пути дальнейшей совместной работы.

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