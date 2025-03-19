Конференция, посвященная работе онкослужбы, пройдет в Подмосковье 27 марта

Онкологическая помощь — одно из главных направлений медицины, и в Подмосковье активно работают над улучшением диагностики и лечения рака. В 2024 году в регионе произошло много изменений, которые обсудят на региональной конференции, организованной Московским областным онкологическим диспансером.
«Основная цель мероприятия — обсудить результаты работы в области онкологии за 2024 год, проанализировать основные показатели и определить направления для дальнейшего развития. Конференция станет площадкой для обмена опытом между специалистами, обсуждения инновационных методов лечения и выявления актуальных проблем в предоставлении онкологической помощи», — прокомментировал главный врач областного онкодиспансера Владимир Асташов.
На конференции подведут итоги года и наметят планы по дальнейшему развитию онкопомощи. К участию приглашают всех специалистов, заинтересованных в теме. Мероприятие пройдет 27 марта в 10:00 в Московском областном онкологическом диспансере.
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