Конференция по защите прав предпринимателей прошла в Новой Купавне

Представители муниципалитетов Подмосковья встретились на одной площадке, чтобы обсудить важные темы. На встрече поднимались вопросы безопасного ведения бизнеса в современных реалиях, системные проблемы, с которыми сталкиваются бизнесмены, и пути их решения.

Ключевым мероприятием встречи стало выступление профессора кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО, доктора юридических наук Элины Сидоренко. Спикер поделилась с бизнес-сообществом новостями об изменениях в законодательстве и рассказала о наиболее перспективных решениях развития бизнеса в текущих условиях.

«Бизнес должен понимать, к каким цифровым рискам ему нужно быть готовым. Кроме того, мы должны показать, как двигаться в этом направлении, как выстраивать новые бизнес-планы, как внедрять цифровые финансовые активы, выстраивать бизнес-стратегию. И то, что бизнес сегодня демонстрирует готовность и открытость к такому рода диалогу, лишний раз подтверждает, что он гибок, мобилен и, на самом деле, имеет большие перспективы развития», — заявила Элина Сидоренко.