Конференция по защите прав предпринимателей прошла в Богородском округе

Представители 46 регионов собрались в Богородском округе, чтобы обсудить новые механизмы поддержки бизнеса и защиту его интересов. В Новой Купавне прошла межрегиональная конференция уполномоченных по защите прав предпринимателей.

«У нас сейчас новый бюджет. Сейчас нам предстоит понижение порогов по УСН с 60 до 10 миллионов. Это не только экономически будет трудно для наших предпринимателей, но еще и будет связано с большим количеством ошибок, которые так или иначе они будут совершать», — отметил заместитель председателя Государственной думы Владислав Даванков.

Особое внимание уделили поддержке бизнеса на местном уровне. В Богородском округе уже реализуется программа «Аренда за рубль»: выделено 23 проекта площадью от 1 до 2,5 гектара. После запуска предприятия участки переходят в собственность владельца.

«Делается многое для поддержки бизнеса. Тем не менее, конечно, есть проблемы. И они связаны не только с ключевой ставкой, с налогообложением, но защита нужна. И вот этот инструмент, и институт уполномоченных во взаимодействии с прокуратурой регионов, стоят на защите этих интересов бизнеса», — сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Результатом конференции стала договоренность региональных и федеральных ведомств совместно прорабатывать инициативы, с акцентом на укрепление прокурорского надзора в интересах бизнеса и закрепление механизмов внесудебного урегулирования в правовом поле.