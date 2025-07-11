Конференция по вычислительным системам началась в Дубне

Местом проведения конференции «Распределенные вычисления и грид-технологии в науке и образовании» (GRID'2025) стала лаборатория информационных технологий Объединенного института ядерных исследований в Дубне. Мероприятие собрало около 300 представителей научных центров России и зарубежных стран.

В первый день конференции крупнейшие ученые в сфере распределительных вычислений представили свои доклады. Проходят пленарные и тематические секции, посвященные использованию грид-технологий, распределенных вычислений в разных сферах деятельности ОИЯИ и других ведущих научных организаций. На круглых столах рассмотрят вопросы образования и цифровизации.

Научный руководитель лаборатории информационных технологий ОИЯИ Владимир Кореньков отметил, что у GRID'2025 нет аналогов. Конференция охватывает круг проблем, связанных с распределенными вычислениями, компьютингом для мегасайенс-проектов, интеграцией грид, облаков, суперкомпьютеров для организации крупной распределенной инфраструктуры.

Вопросы состояния информационных технологий и, в частности, суперкомпьютеров имеют весьма актуальны для научной программы ОИЯИ, которая напрямую связана с обработкой, хранением и анализом больших объемов экспериментальных данных. Конференция будет продолжаться до 11 июля.