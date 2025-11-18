Конференция по вопросам воспитания молодежи прошла в Чехове

На окружной конференции обсудили множество тем, в том числе и патриотическое воспитание юношей и девушек. Глава муниципалитета Михаил Собакин подробно рассказал, какие программы реализованы в Чехове в этом направлении.

В местном отделении «Движения первых» состоит более 13500 участников. Среди них волонтеры и юнармейцы, активисты, общественные деятели, спортсмены. Чехов занимает первое место в Московской области по количеству участников этого движения и входит в топ-5 лучших в регионе.

С 2023 года в шести школах округа создано 11 кадетских и предкадетских классов.

«Участие в добровольческих проектах для нашей молодежи уже стало нормой жизни. В нашем округе создано 26 юнармейских отрядов, в которых состоят более двух с половиной тысяч ребят. В 2024 году по итогам смотра-конкурса местное отделение „Юнармии“ муниципального округа Чехов стало лучшим в Московской области. В этом году в финале всероссийских игр „Зарница 2.0“ юнармейский отряд „Орленок“ из Любучанской средней школы стал победителем военно-тактической игры», — отметил Михаил Собакин.