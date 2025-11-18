Конференция по вопросам воспитания молодежи прошла в Чехове
На окружной конференции обсудили множество тем, в том числе и патриотическое воспитание юношей и девушек. Глава муниципалитета Михаил Собакин подробно рассказал, какие программы реализованы в Чехове в этом направлении.
В местном отделении «Движения первых» состоит более 13500 участников. Среди них волонтеры и юнармейцы, активисты, общественные деятели, спортсмены. Чехов занимает первое место в Московской области по количеству участников этого движения и входит в топ-5 лучших в регионе.
С 2023 года в шести школах округа создано 11 кадетских и предкадетских классов.
«Участие в добровольческих проектах для нашей молодежи уже стало нормой жизни. В нашем округе создано 26 юнармейских отрядов, в которых состоят более двух с половиной тысяч ребят. В 2024 году по итогам смотра-конкурса местное отделение „Юнармии“ муниципального округа Чехов стало лучшим в Московской области. В этом году в финале всероссийских игр „Зарница 2.0“ юнармейский отряд „Орленок“ из Любучанской средней школы стал победителем военно-тактической игры», — отметил Михаил Собакин.
Более 2, 5 тысячи детей в 11 школах округа присоединились ко всероссийскому образовательному проекту «Самбо в школу». «В декабре 2025 года проект будет расширен и к нему присоединятся ученики средней школы № 3 и Крюковской средней школы. Наш округ — абсолютный лидер по реализации данного проекта», — подчеркнул Михаил Собакин.
Такие проекты, как «Уроки мужества» и «Разговоры о важном», проводились в Чехове не единожды.
«На постоянной основе проводятся тренировочные мероприятия по начальной военной подготовке с освоением военных специальностей. Ребята регулярно участвуют в военно-полевых сборах, походах, военно-спортивных мероприятиях, а также ведут поисковую работу», — отметил Михаил Собакин.
В Чехове функционирует ряд центров и клубов для молодежи, в них состоят более 200 участников возрасте от семи до 17 лет.