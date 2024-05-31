Конференция по вопросам развития беспилотной отрасли прошла в Жуковском

Источник фото: Дмитрий Павлов
Фото: Источник фото: Дмитрий Павлов

Конференция «Создание устойчивой экосистемы БАС в Подмосковном регионе» прошла в Технопарке ЦАГИ в Жуковском. В ней приняли участие представители региональных ведомств, научно-исследовательских институтов, руководители ведущих производственных и технологических предприятий.

Главная тема конференции — развитие беспилотной отрасли по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы».

По словам главы городского округа Жуковский Бориса Аубакирова, сегодня теме развития беспилотной отрасти в России уделяется огромное внимание.

«Все прекрасно понимают, насколько важно для нашей страны наращивать темпы по созданию новых образцов БАС и внедрять их в производство. Уверен, что эта конференция принесет свои плоды и позволит не только поделиться своими идеями и предложениями по развитию данной отрасли, но и наметить планы на ближайшее время», — отметил Аубакиров.

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