Конференция по вопросам повышения качества образования прошла в Подмосковье

В Подмосковье прошла конференция, посвященная улучшению качества образования в школах с низкими результатами. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Семинар «От качества организации процессов к качеству результатов» прошел на базе Корпоративного университета развития образования. Участниками мероприятия стали директора и их заместители из 23 городских округов, а также представители управления ГИА и НОКО.

Среди спикеров были проректор КУРО Ирина Салыгина, заместитель директора Института развития образования Надежда Матренина и заместитель начальника Центра качества образования КУРО Ирина Смотрова.

Участники конференции обсудили, как эффективно управлять образовательным процессом, поддерживать школы методически и повышать качество обучения. Это уже вторая встреча в рамках регионального проекта, и она показала большой интерес управленческих команд к обмену успешными практиками.