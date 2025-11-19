Конференция по вопросам поддержки семьи прошла в Дмитровской больнице

Секция Епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства состоялась в родильном отделении Дмитровской больницы в рамках XXIII Московских областных Рождественских образовательных чтений. Темой мероприятия стала «Рождение жизни: поддержка материнства через просвещение и нравственные ценности».

В мероприятии приняли участие медики, представители духовенства и общественных организаций. Главный врач больницы Александр Авакян отметил, что поддержка материнства требует не только высокого профессионализма врачей, но и духовной заботы о женщине, внимания к ее психологическому и эмоциональному состоянию.

Заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина назвала вопросы поддержки материнства и детства приоритетными для региона. Заведующий родильным отделением Михаил Цурцумия рассказал о современных подходах и комфортных условиях, созданных в роддоме.

Председатель комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Александр Насибулин вручил руководству больницы иконы Спасителя и Божией Матери в знак благодарности и благословения. В завершение официальной части гости собрались в храме святого Пантелеимона при больнице, где был совершен молебен о благополучии в семейной жизни.