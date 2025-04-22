Конференция по вопросам паллиативной помощи прошла в областном детском хосписе

Научно-практическая конференция «Паллиативная медицина в здравоохранении Московской области. Новые подходы оказания паллиативной помощи детям» прошла в Московском областном детском хосписе. Участие в ней приняли около 500 человек. Наиболее актуальными темами стали стоматологическое лечение на дому и специализированное питание.

Теперь дети из Московской области, нуждающиеся в паллиативной помощи и не имеющие возможность сходить к стоматологу в поликлинике, смогут пройти профилактический осмотр дома. Врач оценит состояние зубов и ротовой полости, а после примет решение о необходимости дальнейшего лечения.

Кроме того, на конференции обсудили и развитие паллиативной помощи в ближайшие годы, подняли вопросы домашнего патронажа и подвели итоги проекта по обучению социальных работников. Его организовал благотворительный фонд «Бумажная птица». Благодаря движению более 140 человек научились помогать семьям с тяжело больными пациентами.

«Поддержка патронажными службами на дому — современный и человекоориентированный подход. Особенно это важно для молодых людей, которые получают возможность жить самостоятельно», — отметила главный внештатный детский специалист по паллиативной помощи Минздрава России Елена Полевиченко.

Сейчас в Московском областном детском хосписе работает паллиативная служба с 28 автомобилями и 14 бригадами.

«За 2024 год специалисты отделения совершили почти 13 тысяч выездов на дом к подопечным», — поделился главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи детям министерства здравоохранения Подмосковья, главный врач Московского областного хосписа для детей Андрей Ишутин.

Подробнее об оказании паллиативной помощи можно узнать на горячей линии: +7 (498) 683-83-83.