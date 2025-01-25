Конференция по вопросам образования прошла в Наро-Фоминске

Стратегическая сессия «Образование будущего — образование 2036» прошла на базе школы № 4 в Наро-Фоминске. В мероприятии приняли участие 120 человек, включая выпускников школ, студентов колледжей, родителей и педагогов. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Главная цель конференции — обсуждение тенденций и изменений в сфере образования в ближайшие годы. Участники подняли вопросы развития цифрового образования, укрепления роли воспитания в образовательном процессе и другие актуальные аспекты.

«В рамках обсуждения мы погрузились в контекст и попытались выявить вызовы, которые сегодня стоят перед нашей страной. Это то, на что должно ответить образование — оно должно и способно ответить на эти вызовы с точки зрения формирования гражданина Российской Федерации, который будет жить и являться активным участником всех процессов в нашей стране к 2040 году», — подчеркнула заместитель главы Наро-Фоминского округа Светлана Малыхина.

К сессии также присоединились участники из других округов, включая Власиху, Краснознаменск, Наро-Фоминск, Одинцово и другие.

Напомним, 4 февраля в Калуге пройдет окружное совещание по предложениям в стратегию развития образования на период до 2036 года с перспективой до 2040 года.