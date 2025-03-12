Конференция по вопросам духовного воспитания в школах и детских садах прошла в Коломне

В коломенской духовной семинарии прошла конференция «Духовно-нравственное просвещение в школах и детских садах». На встречу приехали директора, учителя, воспитатели, а также благочинные округов коломенской епархии.

В пресс-службе ведомства рассказали, особое внимание на конференции уделили вопросу осознанного выбора модуля «Основы православной культуры» в коломенских школах и включению духовно-нравственных занятий в работу дошкольных учреждений округа.

Также Митрополит Крутицкий и Коломенский Павел наградил победителей регионального проекта «Святое кольцо Подмосковья». Конкурс расширяет кругозор обучающихся в области духовно-нравственной культуры. Архиерейскими грамотами отметили школу № 15 с русским этнокультурным компонентом в Жуковском, лицей им. Стрельцова и школу «Траектория успеха» в Воскресенске.

Встречу завершили выступлением молодежного театра «На Зеленой» Государственного социально-гуманитарного университета и посещением музея семинарии.

Каждый участник получил подарок от митрополита Павла — экземпляр книги «Новый Завет».