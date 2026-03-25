Конференция по внешнеэкономической деятельности прошла в Балашихе

Исполняющий обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова приняла участие в конференции, организованной Балашихинской торгово-промышленной палатой. Главной темой встречи стало построение эффективной работы компаний в сфере внешнеэкономической деятельности.

Участники обсудили актуальные вопросы международных расчетов, логистики и таможенного декларирования. Особое внимание было уделено тенденциям и практическим сложностям, с которыми сталкивается бизнес в условиях меняющейся экономической среды.

Выступая перед собравшимися, Наталья Чудакова отметила, что для предпринимателей, работающих на международных рынках, ключевое значение имеет не только доступ к финансовым и логистическим инструментам, но и предсказуемость правоприменения. После завершения деловой части она посетила предприятие, которое занимается производством пластиковых материалов для внутренней отделки помещений. В ходе визита руководительница ознакомилась с производственными процессами и обсудила с руководством компании условия ведения бизнеса.

«Такие выезды позволяют не только обсуждать системные проблемы на экспертных площадках, но и видеть, как конкретные правовые и экономические решения отражаются на работе действующих предприятий», — отметила Наталья Чудакова.

Представители бизнес-сообщества округа получили возможность обсудить актуальные проблемы ведения предпринимательской деятельности и проконсультироваться по вопросам защиты своих прав. Балашихинская торгово-промышленная палата объединяет более 220 предприятий и организаций города, поддерживая интересы малого, среднего и крупного бизнеса в различных сферах.