Конференция по усадебному наследию прошла в Щелкове
Мероприятие под названием «Усадебное наследие: исторический опыт и новые возможности» состоялось в «Усадьбе Фряново». Участники обсудили перспективы развития усадебной культуры в XXI веке и ее влияние на современные социально-культурные процессы.
В последнее время русская усадьба привлекает к себе все большее внимание не только историков, краеведов, культурологов, изучающих прошлое России, и туристов. В наши дни многие усадебные дома возрождаются благодаря новым владельцам и меценатам.
«Уникальные музейные проекты возвращаются к жизни. И это очень важно, потому что именно история сейчас нужна, наша история. И хотелось бы побольше рассказать о забытых усадьбах, которые мы сегодня на конференции и представляем», — отметила участница мероприятия Валентина Надина.
Конференция собрала тех, кому близка тема усадебного наследия: сотрудников музеев-усадеб, волонтеров, занимающихся восстановлением усадеб, историков, краеведов и других исследователей.
«Тема усадебного наследия в последние двадцать лет стала особенно актуальной. И постоянно происходят какие-то события в этой области. Нам как муниципальному музею интересно пообщаться с коллегами, узнать, какие появляются новые тренды, тенденции в общении с посетителями», — рассказала ведущий научный сотрудник Щелковского историко-художественного музея Екатерина Послыхалина.
Сегодня в действующих усадьбах-музеях можно и музыкальный фестиваль провести, и художников собрать, и ремесленную мастерскую организовать. Участники конференции размышляли, делились опытом, строили планы. Конечно, невозможно воссоздать то, что утрачено, но можно донести главные смыслы, традиции, и найти для них современные формы.