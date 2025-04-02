Конференция по усадебному наследию прошла в Щелкове

Мероприятие под названием «Усадебное наследие: исторический опыт и новые возможности» состоялось в «Усадьбе Фряново». Участники обсудили перспективы развития усадебной культуры в XXI веке и ее влияние на современные социально-культурные процессы.

В последнее время русская усадьба привлекает к себе все большее внимание не только историков, краеведов, культурологов, изучающих прошлое России, и туристов. В наши дни многие усадебные дома возрождаются благодаря новым владельцам и меценатам.

«Уникальные музейные проекты возвращаются к жизни. И это очень важно, потому что именно история сейчас нужна, наша история. И хотелось бы побольше рассказать о забытых усадьбах, которые мы сегодня на конференции и представляем», — отметила участница мероприятия Валентина Надина.