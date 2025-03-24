Конференция по управлению образовательными организациями прошла в Красногорске

Специалисты сферы образования из нескольких регионов России приняли участие в профильном мероприятии, которое состоялось в центре «Вершина» в Красногорске. На нем обсудили успешные практики управления образовательными организациями.

Участниками конференции стали в том числе представители сферы из Республики Саха и Якутии. Они побывали в одном из флагманских образовательных центров Подмосковья, где поучаствовали в практических занятиях.

«Мы являемся региональной и федеральной площадкой для проведения различного рода практических занятий как для директоров, так и для педагогов-наставников. Именно по этой причине к нам приезжают делегации. У нас очень хороший опыт наработан», — добавила заместитель директора по воспитательной работе образовательного центра «Вершина» Инна Мовсесян.

Даже после завершения программы обучения участники продолжат поддерживать связь, обмениваться успешными практиками и опытом.