Конференция по сохранению предметов народного искусства прошла в Сергиевом Посаде

Научная конференция «Народное и декоративно-прикладное искусство: изучение, комплектование, экспонирование» прошла к 105-летию историко-художественного музея-заповедника в Сергиевом Посаде. В ней приняли участие представители ведущих музеев в России и Беларуси.

Столешники, традиционные женские костюмы и скатерти «золотого» века обретают новую ценность. Именно в XIX и XX столетиях создали изделия, которые имели практическую значимость и украшали быт.

«Тема очень актуальна сейчас, когда мы много говорим о патриотическом настрое и об идентичности, сохранении традиций. Коллекция народного и декоративно-прикладного искусства — это материальное выражение этих традиций. Особенно это важно для музея, где хранятся подлинники», — отметила Светлана Николаева, заместитель по научной работе Сергиево-Посадского музея-заповедника.

Эксперты культурологии и искусствоведения поставили перед собой задачу — сохранить подлинность предметов. Наталья Калашникова, профессор Российского этнографического музея Санкт-Петербурга, подняла тему создания реплик. Ремесло требует навыков и знаний народных традиций.

«Текстиль — материал хрупкий. Наши реставраторы работают с ним, хранят, но важно понимать, что это не вечно. Но оставить для вечности, что сделано руками народными очень важно», — поделилась Наталья Калашникова, доктор культурологии, профессор Российского этнографического музея г. Санкт Петербург.

Государственный Русский музей поделился историей одной из своих самых масштабных экспедиций 1964 года в Нижегородский край.

«Тогда было привезено около 100 произведений, относящихся к русскому традиционному костюму», — отметила Наталия Ковалева, заведующая отделом народного искусства Государственного Русского музея г. Санкт-Петербург.

В конце встрече представили сборник научных материалов по теме.