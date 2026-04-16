Конференция по русскому языку прошла в Одинцове

Круглый стол «Русский язык» состоялся в рамках VIII студенческой межвузовской научно-практической конференции «Актуальные вопросы студенческой науки в современном информационном обществе». Студенты Одинцовского колледжа группы представили серию докладов, посвященных различным аспектам влияния цифровых технологий на русский язык и его современное состояние.

Особое внимание было уделено новым словам и выражениям, появляющимся благодаря развитию цифровых технологий, а также возможностям и недостаткам онлайн-обучения русскому языку. Кроме того, участники обсудили роль социальных сетей в продвижении литературного наследия России, будущее печатных и электронных изданий и проблему заимствования иностранных слов в условиях глобализации.

Значительный интерес вызвали доклады о влиянии искусственного интеллекта на развитие русского языка, современных тенденциях упрощения письменной речи и роли электронных библиотек в сохранении русской литературы.

Завершилась программа круглого стола обсуждением возрождения интереса к чтению классики через цифровые медиа и мультимедийные проекты.